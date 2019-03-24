Привести в порядок раздел на WP сайте (после смены темы оформления)

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок211 просмотров
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На старой теме оформления был php шаблон, который отвечал за вывод одного из разделов сайта.

Тему оформления мы поменяли. Чтобы сохранить раздел, перенесли шаблон. Не вдаваясь в детали, перенесли функции, отвечающие за этот раздел из старой functions.php в новую. CSS стили переносить не стали. Как и следовало ожидать, верстка страницы стала кривой (нет отступов и пр.).

Задача: 

- посмотреть код и перенести в новую functions.php только необходимые для этого раздела функции. Все лишнее удалить. -

- перенести только те стили (CSS), которые отвечают за внешний вид этого раздела.

По итогу, раздел сайта должен выглядеть и работать как и раньше.

P.S. Заново писать код не нужно. Нужно лишь перенести/адаптировать готовый код под новую тему.

5 лет назад
guest_15534106888286
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад