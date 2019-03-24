Привести в порядок раздел на WP сайте (после смены темы оформления)

На старой теме оформления был php шаблон, который отвечал за вывод одного из разделов сайта.

Тему оформления мы поменяли. Чтобы сохранить раздел, перенесли шаблон. Не вдаваясь в детали, перенесли функции, отвечающие за этот раздел из старой functions.php в новую. CSS стили переносить не стали. Как и следовало ожидать, верстка страницы стала кривой (нет отступов и пр.).

Задача:

- посмотреть код и перенести в новую functions.php только необходимые для этого раздела функции. Все лишнее удалить. -

- перенести только те стили (CSS), которые отвечают за внешний вид этого раздела.

По итогу, раздел сайта должен выглядеть и работать как и раньше.

P.S. Заново писать код не нужно. Нужно лишь перенести/адаптировать готовый код под новую тему.