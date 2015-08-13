Администрирование сервера

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Завершен10 заявок272 просмотра

Здравствуйте.

Есть работающий сайт. Написан на php+mysql (Битрикс). Сервер работает под управлением Debian Wheezy.

Необходимо перенести сайт на новый сервер. Новый сервер находится под управлением Windows.

Ищу специалиста, который сможет:

1. Настроить новый сервер.

2. Перенести сайт на новый сервер.

3. Поможет выявить и устранить "узкие места" в работе сайта (сейчас периодически возникают проблемы с медленной работой сайта).

После выполнения данной задачи необходимо заниматься техподдержкой сайта.

Связь по icq, skype, лс.

DebianMySQLPHP
10 лет назад
xels
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$75
1 день
Задача выполнена быстро и точно.
Спасибо!

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад