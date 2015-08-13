Администратирование полноценного проекта с комплексом серверов различной тематики. (полный функционал, лаунчер, сайт и т.д) http://zettacraft.ru/ Оплата сдельная, по факту выполнения, рассматриваем другие варианты. Требования: ...
Администрирование сервера
Здравствуйте.
Есть работающий сайт. Написан на php+mysql (Битрикс). Сервер работает под управлением Debian Wheezy.
Необходимо перенести сайт на новый сервер. Новый сервер находится под управлением Windows.
Ищу специалиста, который сможет:
1. Настроить новый сервер.
2. Перенести сайт на новый сервер.
3. Поможет выявить и устранить "узкие места" в работе сайта (сейчас периодически возникают проблемы с медленной работой сайта).
После выполнения данной задачи необходимо заниматься техподдержкой сайта.
Связь по icq, skype, лс.
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