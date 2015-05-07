Настройка 4 серверов для сайтов wordpress

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки141 просмотр

Необходимо настроить и оптимизировать 4 VPS сервера под сайты wordpress что бы они работали максимально быстро!

Что хочу видеть: fastCGI (или ITK) nginx

И оптимизировать все под мои сервера (mysql, nginx, apache)

ApacheMySQLNginxWordPress
10 лет назад
artem78
Артем 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$200
1 день
Все было оптимизировано быстро, с отчетом о работе. Скорость сайтов выросла более чем на 20%. Рекомендую Сергея - самый грамотный администратор из всех с кем работал. Буду обращаться к нему еще и вам советую!
Не первый проект уже, все супер как всегда! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад