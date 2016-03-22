Требуется установить на VPS Jabber на собственном домене.
Аудит pfSense
Необходим аудит правил маршрутизатора pfSense (https://www.pfsense.org).
Нужен человек с реальным опытом работы с этим софтом, а также хорошим пониманием работы протоколов SIP и IPSEC.
Дано: маршрутизатор, два провайдера (настроены в failover group), 3 vpn-туннеля до филиалов, voip. Есть проблемы с VoIP. То голос не слышно, то разговоры пересекаются. Нужно настроить правила так, чтобы SIP трафик ходил как часы, только на IP-адреса провайдеров (манго, октелл, мегафон, мтс), с учетом того, что внутри сети есть как АТС Asterisk, так и отдельно стоящие телефоны которые настроены на определенных провайдеров.
Цена договорная. Обсудить подробности можно в скайпе
Выбранный исполнитель
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