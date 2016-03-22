Аудит pfSense

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  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка198 просмотров

Необходим аудит правил маршрутизатора pfSense (https://www.pfsense.org).

Нужен человек с реальным опытом работы с этим софтом, а также хорошим пониманием работы протоколов SIP и IPSEC.

Дано: маршрутизатор, два провайдера (настроены в failover group), 3 vpn-туннеля до филиалов, voip. Есть проблемы с VoIP. То голос не слышно, то разговоры пересекаются. Нужно настроить правила так, чтобы SIP трафик ходил как часы,  только на IP-адреса провайдеров (манго, октелл, мегафон, мтс), с учетом того, что внутри сети есть как АТС Asterisk, так и отдельно стоящие телефоны которые настроены на определенных провайдеров.

Цена договорная. Обсудить подробности можно в скайпе 

Asterisk
9 лет назад
pr0r0k_d
Даниил 
36 лет
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$75
1 день
Первоклассный специалист в своем деле! Проект выполнен быстро, четко, без лишних вопросов. Проблема была локализована и устранена, плюс, получены рекомендации по модернизации сети в будущем. Спасибо Виктор!
Спасибо за отличное ТЗ.

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад