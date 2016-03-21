Поднять Jabber сервер

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок152 просмотра

Требуется установить на VPS Jabber на собственном домене.

9 лет назад
raul1987
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
9 лет назад
$15
1 день
Все было сделано крайне быстро и без завышения цены! Спасибо!
Всем рекомендую. Все честно и быстро. Спасибо!

Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
9 лет назад
ТОП-10
Системное администрирование