Необходима настройка VDS для сайта (php+mysql+cron) с подробным описанием действий(какая команда и для чего). Важна безопасность(всякие права доступа) и защита от ddos(на уровне параметров в конфигах).
Поднять Jabber сервер
Требуется установить на VPS Jabber на собственном домене.
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