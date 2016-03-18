Выбор и настройка VDS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок134 просмотра

Необходима настройка VDS для сайта (php+mysql+cron) с подробным описанием действий(какая команда и для чего). Важна безопасность(всякие права доступа) и защита от ddos(на уровне параметров в конфигах).

MySQLPHP
9 лет назад
orlovEA
27 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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