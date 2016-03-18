Требуется сисадмин для помощи по серверу на Debian 7 x64

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт11 заявок182 просмотра

На сервере сейчас несколько сайтов, CRM, система дистанционного обучения.

Время от времени возникает необходимость что-то починить, оптимизировать, настроить, установить.

Указывайте, пожалуйста, свою ставку за 1 час работы и опыт работы.

В данный момент есть одна срочная задача -- на сегодня.

Debian
9 лет назад
Albalonga
Фёдор 
43 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров