Требуется сисадмин для помощи по серверу на Debian 7 x64

На сервере сейчас несколько сайтов, CRM, система дистанционного обучения.

Время от времени возникает необходимость что-то починить, оптимизировать, настроить, установить.

Указывайте, пожалуйста, свою ставку за 1 час работы и опыт работы.

В данный момент есть одна срочная задача -- на сегодня.