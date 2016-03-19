Настройка VDS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок107 просмотров

Добрый день. Необходима настройка vds linux(unix, debian), аудит безопасности, подготовка для работы сайта(php+mysql+cron). Предположительно тут http://ru.hetzner.com/

DebianLinuxMySQLPHP
9 лет назад
orlovEA
27 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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