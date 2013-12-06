Требуется ассистент для выполнения не сложной рутинной работы — составлять и размещать объявления, регистрировать аккаунты и т.д. Частичная занятость примерно 4 часа в день. Испытательный срок неделя(оплачиваемый). Требования: Возраст ...
Настройка сервера
Настройка ЛАМП + оптимизация + тонкая настройка MYSQL
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