Настройка сервера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка81 просмотр

Настройка ЛАМП + оптимизация + тонкая настройка MYSQL

MySQL
11 лет назад
ND2v2
41 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
1 день
Отличная работа. Все сделали качественно и быстро. Спасибо.
Спасибо за отличную работу !

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад