Настройка выделенного сервера

$100
Системное администрированиеЗакрыт21 заявка346 просмотров
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Требуется настроить выделенный сервер Free BSD для переноса сайта со старого сервера. Нужна оптимизация под новый сайт (твики). Настроить автоподнималки и мониторниг.

14 лет назад
alexbeginin
Александр 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)