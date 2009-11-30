Объяснить принцип работы протокола rtsp

Есть 2 сетевухи, 2 IP, подведено 2 шнурка из одного свича в ДЦ Надо настроить независимую раздачу по обеим интерфейсам - без каких-либо объединений По сути - необходим соответствующий конфиг nginx Debian
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Требуется объяснить принцип работы протоколов rtsp, rtp, rtcp. Т.е. логику общения клиента и сервера. А также объяснить, как настроить роутер, чтобы он корректно маршрутизировал эти протоколы. Такое впечатление, что почему-то у меня при каждом новом подключении клиента к серверу на стороне сервера задействуются всё-время разные порты. Сервер и клиент находятся по разные стороны маршрутизатора. В итоге если я настраиваю маршрутизатор таким образом, что сервер является для него демилитаризованной зоной, то всё работает. Если настраиваю только переброс портов, то не работает. Соответственно, требуется объяснить, в чем тут дело и как это побороть.
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