Настройка виртуального сервера через Webmin

$5
Системное администрированиеЗакрыт1 заявка196 просмотров
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Нужно настроить виртуальный сервер через Webmin для работы с сайтами.

Сайт не открывается, в логах

Symbolic link not allowed or link target not accessible

На сервере подключен дополнительный HDD и дирректория по умолчанию изменена.

14 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад