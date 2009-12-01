Здравствуйте, Требуется опытный системный администратор для постоянной поддержки выделенного ЮНИКС сервера ( в данный момент 8 сайтов) Конкретных задач пока особых нет (кроме одной, см. ниже *), просто был постоянный администратор у сервера, но он исчез ...
Настройка виртуального сервера через Webmin
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить виртуальный сервер через Webmin для работы с сайтами.
Сайт не открывается, в логах
Symbolic link not allowed or link target not accessible
На сервере подключен дополнительный HDD и дирректория по умолчанию изменена.
- Похожие заказы
- $50Системное администрирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется настроить выделенный сервер Free BSD для переноса сайта со старого сервера. Нужна оптимизация под новый сайт (твики). Настроить автоподнималки и мониторниг.Системное администрирование21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Простой и быстрый способ распаковать или модмаунтить .dmg файл на FreeBSD 7.2Системное администрирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется объяснить принцип работы протоколов rtsp, rtp, rtcp. Т.е. логику общения клиента и сервера. А также объяснить, как настроить роутер, чтобы он корректно маршрутизировал эти протоколы. Такое впечатление, что почему-то у меня при каждом новом ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть 2 сетевухи, 2 IP, подведено 2 шнурка из одного свича в ДЦ Надо настроить независимую раздачу по обеим интерфейсам - без каких-либо объединений По сути - необходим соответствующий конфиг nginx DebianСистемное администрирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
На сервер нужно поставить модуль mcrypt PHPСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна настройка сервера под проекты на Ruby On Rails и его поддержка в будущем (при необходимости мелкие донастройки или обслуживание). Сервер сейчас чистый. Будет размещен на каллокейшене. По софту примерно показано на рисунке http://www.autologo.net/serversoftware.jpg В какие примерно цены ...Системное администрирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
На сервере не правильно работает веб приложение, что то именно с поддержкой php, нужен админ для устранения неполадки. ОС ubuntuСистемное администрирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Настроить IMAP. первый опыт. нужны удаленные консультации по аське. Предложения только от имеющим опыт настройки Eserv. Остальных - просьба не беспокоиться!Системное администрированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен мощный компьютер для запуска на нем макроса Microsoft Word для обработки десятка тысяч файлов в целях ускорения этой обработки. На стареньком Атлоне 1500 мгц и 512 рам требуется примерно 15 суток для обработки. Думаю ...Системное администрирование11 заявокЗакрыт14 лет назад