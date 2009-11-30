Постоянная поддержка UNIX сервера

Здравствуйте,

Требуется опытный системный администратор для постоянной поддержки выделенного ЮНИКС сервера ( в данный момент 8 сайтов)

Конкретных задач пока особых нет (кроме одной, см. ниже *), просто был постоянный администратор у сервера, но он исчез со связи, и я ищу ему замену.

Постоянную зарплату, увы, платить не смогу, так что оплата будет разовая за конкретно выполненную работу по мере необходимости.

Какого рода поддержка нужна:

- Оперативно решать срочные проблемы (Критическая перегрузка, Ддос атаки, вирусы и т.п.)

- Настройка сервера и обновление ПО (апачи и т.п.) по мере необходимости

- Настройка статистики (напр., Awastat)

- Установка дополнительно софта для уменьшения нагрузки на сервер (Nginx и .т.п.)

- Переезды с сервера на сервер (редко, но случается)

- Настройка Бэкапов на отдельный сервер и ротация логов

Почти все указанные задачи, кроме первой, в данный момент выполнены, так что нужен человек, который возьмет на себя «бразды правления» - т.е. получит доступ, оценит состояние и работоспособность сервера и выскажет свое мнение о его текущем состоянии, а также, если окажется необходимым, даст рекомендации, что следует поправить/улучшить .

Пожелания к исполнителю:

- Опыт администрирования не менее 5 лет (отзывы)

- На связи 7 дней в недели (ася или скайп + мобильный)

- Обязательный, пунктуальный, вежливый

- Заинтересованный в долгосрочном сотрудничестве

Заинтересовавшимся моим предложением – пожалуйста оставляйте номер аси или скайпа для связи и обсуждения деталей.

Спасибо

P.S.

*) Недавно был критический перегруз в течении суток (подозрения на Ддос атаку), который после перезапуска Апачи исчез. Желательно посмотреть логи, понять, что действительно было причиной перегрузки, и если угроза еще не полностью устранена – провести нужные профилактические работы.

АПДЕТЙ: Поступило немало предложений, пока проект приостановляю. Со всеми подходящими кандидатами я свяжусь. Всем спасибо.