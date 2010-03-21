Существует проект с установленной поисковой системой mnogosearch (http://www.mnogosearch.org/), в индексе которой находятся порядка 8000 хостов, ~30 Гб. Индекс построен на базе MySQL, режим blob. Версия Mnogosearch v ...
Поднять openVPN сервер
Надо поднять openVPN сервер на линуксе, нарезать права, прописать правила в iptables, сгенерить ключи, настроить тестово одного-двух клиентов (винда) и рассказать как добавлять клиентов. Всё это должно автоматически восстанавливать туннель при перезагрузке как клиента, так и сервера. Кто не боится этих слов и всё это уже когда-то делал - велкам в личку.
Расчитываю на $5/час, но при хорошем раскладе не буду жмотиться на бонусы. Подобные разовые задания периодически появляются, так что адекватный человек всегда пригодится.
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