Поднять openVPN сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка124 просмотра

Надо поднять openVPN сервер на линуксе, нарезать права, прописать правила в iptables, сгенерить ключи, настроить тестово одного-двух клиентов (винда) и рассказать как добавлять клиентов. Всё это должно автоматически восстанавливать туннель при перезагрузке как клиента, так и сервера. Кто не боится этих слов и всё это уже когда-то делал - велкам в личку.

Расчитываю на $5/час, но при хорошем раскладе не буду жмотиться на бонусы. Подобные разовые задания периодически появляются, так что адекватный человек всегда пригодится.

15 лет назад
Nymous2
Иван 
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13 лет назад

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alexKol
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14 лет назад
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15 лет назад
$5
1 день

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alexKol
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад