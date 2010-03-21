Надо поднять openVPN сервер на линуксе, нарезать права, прописать правила в iptables, сгенерить ключи, настроить тестово одного-двух клиентов (винда) и рассказать как добавлять клиентов. Всё это должно автоматически восстанавливать туннель при перезагрузке как клиента, так и сервера. Кто не боится этих слов и всё это уже когда-то делал - велкам в личку.

Расчитываю на $5/час, но при хорошем раскладе не буду жмотиться на бонусы. Подобные разовые задания периодически появляются, так что адекватный человек всегда пригодится.