Полная конфигурация и администрирование серверов

Необходима полная конфигурация и дальнейшее администрирование нескольких СЛОЖНЫХ выделенных серверов - тут вам не просто установка "из портов" или "yum install php5" - почти все надо будет ставить и настраивать ИЗ ИСХОДНИКОВ!!! Это я подчеркиваю сразу, чтобы те кто этого не знают, извините, пропускают этот проект.

Предложения пишите пожалуйста только здесь - в личные сообщения не нужно.

Желательно указание цены для одного сервера, системы могут быть - FREEBSD, OPENBSD, SUSE, CENTOS, DEBIAN, сервисы стандартные, дополнительные сервиисы будут оговариваться уже дальше.