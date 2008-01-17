Полная конфигурация и администрирование серверов

Системное администрированиеЗавершен20 заявок420 просмотров
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Необходима полная конфигурация и дальнейшее администрирование нескольких СЛОЖНЫХ выделенных серверов - тут вам не просто установка "из портов" или "yum install php5" - почти все надо будет ставить и настраивать ИЗ ИСХОДНИКОВ!!! Это я подчеркиваю сразу, чтобы те кто этого не знают, извините, пропускают этот проект.

Предложения пишите пожалуйста только здесь - в личные сообщения не нужно.

Желательно указание цены для одного сервера, системы могут быть - FREEBSD, OPENBSD, SUSE, CENTOS, DEBIAN, сервисы стандартные, дополнительные сервиисы будут оговариваться уже дальше.

16 лет назад
codedrift
Dmitry 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
oceansymphony
Александр 
59 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
Настоящий профессионал! В подходе к работе сразу чувствуется методичность и выверенность. Очень серьезно относится даже к мелочам - поэтому работа выполнена на все 100% и очень качественно, сервера и сервисы скомпилированы и выстроены очень грамотно, логично и главное работают без сбоев. Рекомендую! Очень серьезный и грамотный специалист.
Приятный заказчик - понимает что хорошоее не делается мгновенно - может подождать если тогго требуют работы