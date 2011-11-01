Перестали приходить письма с сайтов на сервере. Почтовые ящики находятся на Яндексе, в папке "Спам" тоже этих писем нет. Задача найти и устранить причину.
Простое задание
Простое задание:
Сделать и объяснить как:
Через файл .htaccess, пропишите строку:
php_value memory_limit 64M
И совершить кое-какие настройки в панели.
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