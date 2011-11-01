Простое задание

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок225 просмотров

Простое задание:

Сделать и объяснить как:

Через файл .htaccess, пропишите строку:

php_value memory_limit 64M

И совершить кое-какие настройки в панели.

14 лет назад
bmamara
Марина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nikser
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель! Быстро качественно! не жалеет сделать чуть больше, чем нужно, что не может не радовать!! Всем советую обращаться к Николаю!
Понятная постановка задачи. Приятный заказчик. Рекомендую работать с ней:)

Заявки фрилансеров

nikser
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад