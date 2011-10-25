Перестали отправляться письма с сайтов на сервере

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки157 просмотров

Перестали приходить письма с сайтов на сервере.

Почтовые ящики находятся на Яндексе, в папке "Спам" тоже этих писем нет.

Задача найти и устранить причину.

14 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Ошибка найдена и исправлена в кратчайшие сроки. Спасибо.
Все ок, рекомендую

Заявки фрилансеров

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад