Настроить мессенджер Miranda

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Закрыт3 заявки162 просмотра

Miranda установлена, нужно настроить удаленно через Тимвьювер.

Сейчас установлен QIP и по каким то причинам периодически горит зеленым цветом, а самом деле находится в оффлайн режиме и я этого не вижу. В мессенджере нужны закладки как в QIP, по которым можно посмотреть кто писал сообщение.

14 лет назад
rblinov
Роман 
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Был
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grossroot
Роман 
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Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
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grossroot
Роман 
37 лет
17 лет в сервисе
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14 лет назад