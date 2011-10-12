Настроить мессенджер Miranda

Miranda установлена, нужно настроить удаленно через Тимвьювер.

Сейчас установлен QIP и по каким то причинам периодически горит зеленым цветом, а самом деле находится в оффлайн режиме и я этого не вижу. В мессенджере нужны закладки как в QIP, по которым можно посмотреть кто писал сообщение.