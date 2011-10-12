Настройка nginx

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Необходимо:

Собрать nginx с upload модулем, настроить его работу в режиме фронтэнд - nginx, бекэнд - apache2. Настроить пример скрипта приема файла.

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Nginx
14 лет назад
nikser
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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