Есть сервер, с установленным danted и accel-pptp, на сервере поднято 30 КЛИЕНТСКИХ ВПН соединений. В процессе прохождения трафика через ВПНы на них падает скорость, даже после остановки трафика. Да и сама скорость на ВПНах в ...
Настройка nginx
Необходимо:
Собрать nginx с upload модулем, настроить его работу в режиме фронтэнд - nginx, бекэнд - apache2. Настроить пример скрипта приема файла.
Связь в аську.
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