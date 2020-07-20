Разработать конструктор и создание сметы

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Разработать конструктор и смету см т.з. Часть конструктора сделана, требуется доделать. Установить и настроить сервер. Используется kotlin Оплата строго по факту.

Kotlin
5 лет назад
qwerti_ru
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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