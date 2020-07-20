Восстановить доступ к админке ModX Revo

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка317 просмотров

Добрый день, коллеги!

Не удается войти в админку сайта на modx, пароли не меняли. Какой-то сбой видимо был, перестало заходить, вероятно имеется какая-то ошибка. Необходимо разобраться и восстановить доступ к админке!

MODX
5 лет назад
mosse
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Оперативно! Спасибо!
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Заявки фрилансеров

dependable
Виталий 
51 год
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад