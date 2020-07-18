Создание Minecraft сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки424 просмотра

Создание классического сервера с элементами РПГ, с добавлением модов и плагинов, и их доработкой. Основные задачи на прикрепленном файле.

5 лет назад
guest_15320810131526
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