Настройка выделенного сервера на timeweb

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Завершен7 заявок473 просмотра

Настройка выделенного сервера на timeweb, подключение базы данных

5 лет назад
Mailady
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
5 лет назад
$40
1 день
Escrow
Егор проделал большой объем работы, чтобы выполнить нашу основную задачу. Был на поддержке до запуска сайта и оперативно решил все проблемы. Спасибо огромное за оперативность и четкость исполнения.
Был рад работать c Ириной .Было полное техническое задание, не торопил к выполнению задание, уважительный в общении. Оплата была сразу без запинок. Надеюсь на долгую работу по серверам.

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