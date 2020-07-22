Необходмо скопировать 2 сайта, сделать их копии - по три на каждый сайт. Настроить корректную отправку заявок на почту, установить на хостинг.
Настройка выделенного сервера на timeweb
Настройка выделенного сервера на timeweb, подключение базы данных
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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