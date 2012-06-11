Сис. администрирование Ubuntu

над настроить rpb dlna и расшаренные папки для разных юзеров с разными правами

ssh на системе поднял

и что бы еще iptv что бы раздавалась через dlna

Сегодня в 2-3 часа по москве

я установил ubuntu 12.04 кое что уже поделал но в принцепе ни какие важные настроек там нет так что можно все лишние сносить и не задумываться

я для работы поднял уже vnc но из винды тормазит страшно

поднял xrdp но при потключение один пустой рабочий стол

для удобства поднял ssh

мне надо:

1. что бы работал RDP со всей оболочкой системы боковой и верхней панелькой так же как будто я за компом.

2. сделать dlna сервер что бы передавал мою колекцию фильмов и плей лист iptv

3. расшарить папки для доступа с виндоус компу с разными правами доступа для разных юзеров