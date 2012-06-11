Есть внешний ip, нужно его настроить для виртуальной машины, поднятой на одном из компов, подключенном к сети посредством dlink320
Сис. администрирование Ubuntu
над настроить rpb dlna и расшаренные папки для разных юзеров с разными правами
ssh на системе поднял
и что бы еще iptv что бы раздавалась через dlna
Сегодня в 2-3 часа по москве
я установил ubuntu 12.04 кое что уже поделал но в принцепе ни какие важные настроек там нет так что можно все лишние сносить и не задумываться
я для работы поднял уже vnc но из винды тормазит страшно
поднял xrdp но при потключение один пустой рабочий стол
для удобства поднял ssh
мне надо:
1. что бы работал RDP со всей оболочкой системы боковой и верхней панелькой так же как будто я за компом.
2. сделать dlna сервер что бы передавал мою колекцию фильмов и плей лист iptv
3. расшарить папки для доступа с виндоус компу с разными правами доступа для разных юзеров
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