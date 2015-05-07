Доработка программы под Linux

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Закрыт3 заявки193 просмотра

Нужен ТОЛКОВЫЙ программист C++ QT для доработки программы под Linux. Оплата сдельная. Т.е. дается наряд заданий оговаривается сумма и.т.д.

Linux
10 лет назад
eriiiinka
42 года
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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