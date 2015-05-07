Есть два простых файла (срр и h) нужно для них сделать рецепт BitBaker'a который будет компилировать это дело для Opendreambox 2.0
Доработка программы под Linux
Нужен ТОЛКОВЫЙ программист C++ QT для доработки программы под Linux. Оплата сдельная. Т.е. дается наряд заданий оговаривается сумма и.т.д.
Заявки фрилансеров
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