требуется специалист по Visual Basic для MS Word Есть 2 текста исходный и то что получилось на выходе. Есть обрезанный макрос. Необходимо доработать данный макрос до рабочего состояния. Кто возьмется тексты и макрос вышлю на почту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется java специалист на удаленную работу на полную занятость для разработки системы анализа байт-кода.;
Основные требования:
- Понимание байт-кода и механизмов его генерации компилятором Java;
- Знание спецификации JVM;
- Опыт профилирования и оптимизации кода;
Будет плюсом:
- Опыт инструментации байт-кода;
- Опыт работы с bcel/ javassist;
- Опыт разработки и поддержки билд скриптов с использованием Ant.
- Поверхностные знания Python.
Заработная плата 2500$
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