Написать сервер на python

Системное программированиеЗакрыт1 заявка186 просмотров
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AvTEplA-VgaKl7MtIpyxnFOchYFp3J0eIXhdGUtNdRo/edit#gid=860860438 

вкладка python

Python
5 лет назад
Neznaiika
Сергей 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад