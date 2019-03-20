Создание оболочки для Claymore Miner

Системное программированиеЗакрытнет заявок149 просмотров
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Нужно создать оболочку для майнера Claymore.

Функционал:

- майнинг на задданних пулах

- вичисление что лучше майнить на данний момент (среди 20 валют)

- связь с сайтом (отображение инфи на сайте с программы Claymore)

- всяческие нотификации на почту/смс

- отзывчивий дизайн

Софт должен работать на Windows/Linux

5 лет назад
swdesign16
Артур 
37 летПольша
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва