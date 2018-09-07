Перевести Код С/C++ в Java

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт6 заявок567 просмотров

Доброго дня!

Есть декомпилированный код на С/С++. Необходимо перевести его в Java. Внутри много математических операций. всего около 800 строк кода после декомпиляции.

>>>> Оплата Western Union или PayPal. Другие варианты просто физически невозможны.

Java
7 лет назад
zhenyab
47 лет
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров