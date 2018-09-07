У меня интернет радио. Поток в сеть идет с помощью сервера icecast. Радиостанция работает на спец платформе которая находится на сервере. есть сайт радиостанции.
Перевести Код С/C++ в Java
Доброго дня!
Есть декомпилированный код на С/С++. Необходимо перевести его в Java. Внутри много математических операций. всего около 800 строк кода после декомпиляции.
>>>> Оплата Western Union или PayPal. Другие варианты просто физически невозможны.
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