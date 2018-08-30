Разработка ПО для Информационного киоска

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт7 заявок234 просмотра

-Необходимо написать ПО на базе MS Windows.

-Возможность работы с сенсорным экраном.

- Панель администратора.

- Возможность размещать новости, статьи, галереи.

- Возможность разместить информацию о Музеи.

- Возможность установи дату/время/погоду с подгрузкой через интернет.

- Возможность Настраивать поля на главной странице.

- Возможность менять фон.

- Разработка уникального дизайна для информационной панели.

- Добавить меню с возможностью добавления/изменения кнопок в этом меню.

7 лет назад
serzhserebryakov
Сергей 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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