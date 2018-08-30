Нужен плагин подсветки синтаксиса MQL5 (не mql4) для jetbrains

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка295 просмотров

Нужен плагин подсветки синтаксиса MQL5 (не mql4) для jetbrains с подтягиванием документации и подсветкой ошибок

и возможность компилировать код из clion или другой idea (пишется на java - есть исходники такого-же под mql4)

сроки и сумму предлагайте

Java
7 лет назад
maincap
Антон 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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