Нужно написать скрипт/программу/зонапостер для Автоматизации действий

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Закрыт2 заявки191 просмотр

Нужно написать скрипт/программу/зонапостер для Автоматической действий 

Что нужно .

Необходимо чтобы была автоматическая выгрузка базы заказов из выбранных “Cтатусов заказов” в СРМ “LP-CRM” 

После этого эта база должна интегрировалась с Сервисом “Автообзвона” 

...

P.S. Возможна работа через какие-то сервисы по типу зонапостера

Если работали с подобным напишите что и как делали.

7 лет назад
anton-kovalskiy
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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