У меня интернет радио. Поток в сеть идет с помощью сервера icecast. Радиостанция работает на спец платформе которая находится на сервере. есть сайт радиостанции.
Нужно написать скрипт/программу/зонапостер для Автоматизации действий
Нужно написать скрипт/программу/зонапостер для Автоматической действий
Что нужно .
Необходимо чтобы была автоматическая выгрузка базы заказов из выбранных “Cтатусов заказов” в СРМ “LP-CRM”
После этого эта база должна интегрировалась с Сервисом “Автообзвона”
...
P.S. Возможна работа через какие-то сервисы по типу зонапостера
Если работали с подобным напишите что и как делали.
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