Python: машинное обучение. Натренировать модель.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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﻿Имеются данные матрицы X1,Y1. 

Задача: написать модель которую можно запустить, обучить на (X1,Y1), и получить предсказания из Х2, сравнить корреляцию предсказаний на основании X2 с Y2. 

Имеется архитектура нейросети и обучения, необходимо написать код для ее обучения на данных (Х1,Y1) и получения предсказаний. 

Подробности ответившим.

PythonМашинное обучение
8 лет назад
Rover23
Роман 
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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