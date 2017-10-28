Есть проект https://github.com/exploitagency/vanitygen-plus Нужно в него добавить возможность перебирать ключи не по рандому, а инкрементально. Старт-стоп адресов ключей должен браться с параметров вызова скрипта. Данный блок нужно добавить в версию ocl (opencl). oclvanitygen Ключи ...
Python: машинное обучение. Натренировать модель.
Имеются данные матрицы X1,Y1.
Задача: написать модель которую можно запустить, обучить на (X1,Y1), и получить предсказания из Х2, сравнить корреляцию предсказаний на основании X2 с Y2.
Имеется архитектура нейросети и обучения, необходимо написать код для ее обучения на данных (Х1,Y1) и получения предсказаний.
Подробности ответившим.
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