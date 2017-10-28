Python: машинное обучение. Натренировать модель.

﻿Имеются данные матрицы X1,Y1.

Задача: написать модель которую можно запустить, обучить на (X1,Y1), и получить предсказания из Х2, сравнить корреляцию предсказаний на основании X2 с Y2.

Имеется архитектура нейросети и обучения, необходимо написать код для ее обучения на данных (Х1,Y1) и получения предсказаний.

Подробности ответившим.