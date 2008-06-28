Требуется Flex/AS3 разработчик на удаленную работу

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Требуется Flex разработчик на удаленную работу.

Обязательные знание Flex 3, Action Script 3 на высоком уровне.

Опыт работы со стороны сервера и знание Java приветсвуются.

Заинтересованым пишите приватом.

Java
17 лет назад
flex_duke
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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