Необходимо написание windows программы – многопоточного менеджера закачек (подобно FlashGet/ReGet, но с меньшим количеством функций). Ищется программист с опытом создания подобных приложений.
Требуется Flex/AS3 разработчик на удаленную работу
Требуется Flex разработчик на удаленную работу.
Обязательные знание Flex 3, Action Script 3 на высоком уровне.
Опыт работы со стороны сервера и знание Java приветсвуются.
Заинтересованым пишите приватом.
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