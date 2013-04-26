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Менеджер по работе с клиентами
Добрый день!
В команду требуется менеджер работе с клиентами / пассивным продажам. Удаленно, ± 2 часа к Москве.
Искать и заниматься холодным прозвоном – не нужно; обрабатывать теплый спрос и вести клиента до факта продажи – нужно.
Условия:
- 15.000 рублей фикс + % от суммы закрытия каждой сделки,
- Суммы сделок от 100.000 до 1.000.000 рублей, от 1-3 сделок в месяц.
- Плюс бонус за достижение определенных показателей в месяц по окончании испытательного срока.
Требования:
- Письменный английский на уровне "хорошо",
- Опыт взаимодействия с клиентами: поддержка / продажи,
- Уверенный пользователь ПК: Google.Docs, E-mail, Skype, Dropbox.
Минимум 5 часов работы в день, график 5/2, стабильный онлайн.
Предыдущий опыт долгосрочной удаленной работы приветствуется.
Пошаговый мануал по тому что-и-как делать в наличие. Вместе с шаблонами и скриптами.
Главное характер - это стартовая ступень, желание расти поощряется.
Пишите, пообщаемся!
P.S.
Мы профессионально занимаемся разработкой iOS / Android приложений и комплексных WEB проектов.
Желательно чтобы вы имели хотя бы базовое представление о технической стороне вопроса и рынке в целом.
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