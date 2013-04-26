Менеджер по работе с клиентами

Добрый день!

В команду требуется менеджер работе с клиентами / пассивным продажам. Удаленно, ± 2 часа к Москве.

Искать и заниматься холодным прозвоном – не нужно; обрабатывать теплый спрос и вести клиента до факта продажи – нужно.

Условия:

- 15.000 рублей фикс + % от суммы закрытия каждой сделки,

- Суммы сделок от 100.000 до 1.000.000 рублей, от 1-3 сделок в месяц.

- Плюс бонус за достижение определенных показателей в месяц по окончании испытательного срока.

Требования:

- Письменный английский на уровне "хорошо",

- Опыт взаимодействия с клиентами: поддержка / продажи,

- Уверенный пользователь ПК: Google.Docs, E-mail, Skype, Dropbox.

Минимум 5 часов работы в день, график 5/2, стабильный онлайн.

Предыдущий опыт долгосрочной удаленной работы приветствуется.

Пошаговый мануал по тому что-и-как делать в наличие. Вместе с шаблонами и скриптами.

Главное характер - это стартовая ступень, желание расти поощряется.

Пишите, пообщаемся!

P.S.

Мы профессионально занимаемся разработкой iOS / Android приложений и комплексных WEB проектов.

Желательно чтобы вы имели хотя бы базовое представление о технической стороне вопроса и рынке в целом.