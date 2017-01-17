Необходимо обзвонить клиентов 

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт8 заявок180 просмотров

Необходимо обзвонить наших клиентов. Важен опыт.Техзадание есть. Все подробности в скайпе 

8 лет назад
texnoinfo56
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров