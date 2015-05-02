Обзвон

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Закрыт2 заявки192 просмотра

Необходимо обзвонить школы и выяснить сроки проведения родительских собраний в начальной школе и младших классах среднего звена. Оплата телефонии за счет заказчика.

10 лет назад
Elwing-fair
Елена 
63 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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