Проблема с MySql в интернет-магазине

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Завершен3 заявки177 просмотров

Есть: интернет магазин на CS-Cart, размещен на VPS сервере.

В один прекрасный момент перестал работать

Выдает вот такое:

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Warning: mysqli::mysqli(): (HY000/2002): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) in /var/www/my-site/data/www/my-site.com.ua/core/db/mysqli.php on line 53 Warning: mysqli_query(): Couldn't fetch cmysqli in /var/www/my-site/data/www/my-site.com.ua/core/db/mysqli.php on line 85 Warning: mysqli_errno(): Couldn't fetch cmysqli in /var/www/my-site/data/www/my-site.com.ua/core/db/mysqli.php on line 155 Warning: mysqli_errno(): Couldn't fetch cmysqli in /var/www/my-site/data/www/my-site.com.ua/core/db/mysqli.php on line 155 Warning: mysqli_error(): Couldn't fetch cmysqli in /var/www/my-site/data/www/my-site.com.ua/core/db/mysqli.php on line 164 Warning: mysqli_insert_id(): Couldn't fetch cmysqli in /var/www/my-site/data/www/my-site.com.ua/core/db/mysqli.php on line 134 Warning: mysqli_errno(): Couldn't fetch cmysqli in /var/www/my-site/data/www/my-site.com.ua/core/db/mysqli.php on line 155

Error: Cannot connect to the database server

Backtrace:

File: /var/www/my-site/data/www/my-site.com.ua/index.php

Line: 18

Function: require

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Войти в MySql не могу. Почему-то тоже не работает

Надо починить

Время и стоимость предлагайте

MySQL
10 лет назад
finnn
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$10
1 день
Сергей решил проблему за 5 мин., 4 из которых мы обменивались контактными данными :) Рекомендую! Обязательно продолжим сотрудничество по другим вопросам!
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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
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