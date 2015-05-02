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Проблема с MySql в интернет-магазине
Есть: интернет магазин на CS-Cart, размещен на VPS сервере.
В один прекрасный момент перестал работать
Выдает вот такое:
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Warning: mysqli::mysqli(): (HY000/2002): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) in /var/www/my-site/data/www/my-site.com.ua/core/db/mysqli.php on line 53 Warning: mysqli_query(): Couldn't fetch cmysqli in /var/www/my-site/data/www/my-site.com.ua/core/db/mysqli.php on line 85 Warning: mysqli_errno(): Couldn't fetch cmysqli in /var/www/my-site/data/www/my-site.com.ua/core/db/mysqli.php on line 155 Warning: mysqli_errno(): Couldn't fetch cmysqli in /var/www/my-site/data/www/my-site.com.ua/core/db/mysqli.php on line 155 Warning: mysqli_error(): Couldn't fetch cmysqli in /var/www/my-site/data/www/my-site.com.ua/core/db/mysqli.php on line 164 Warning: mysqli_insert_id(): Couldn't fetch cmysqli in /var/www/my-site/data/www/my-site.com.ua/core/db/mysqli.php on line 134 Warning: mysqli_errno(): Couldn't fetch cmysqli in /var/www/my-site/data/www/my-site.com.ua/core/db/mysqli.php on line 155
Error: Cannot connect to the database server
Backtrace:
File: /var/www/my-site/data/www/my-site.com.ua/index.php
Line: 18
Function: require
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Войти в MySql не могу. Почему-то тоже не работает
Надо починить
Время и стоимость предлагайте
Выбранный исполнитель
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