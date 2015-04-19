Анализ компаний в строительной тематики

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Закрыт3 заявки180 просмотров

Добрый день, необходимо провести подробный анализ ниши в строительной тематики, вы являетесь клиентом Вам необходим один из продуктов, Вам необходимы прозвонить или (оставить заявку) в большинстве компаний, который как либо предлагают этот строительный материал, выявить минисы и плюсы работы каждой компании, ее конкурентные преимущества и недостатки.

Данный анализ необходим для создание наилучшего предложения на рынке по данному товару.

10 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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