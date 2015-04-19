Найму менеджера в интернет-магазин наручных часов. Работа ежедневная, удаленная, с использованием ip-телефонии. Желательно иметь часовой пояс, близкий к МСК, для вашего же удобства. Рабочие обязанности: • Ежедневная обработка поступающих заказов (позвонить, ...
Анализ компаний в строительной тематики
Добрый день, необходимо провести подробный анализ ниши в строительной тематики, вы являетесь клиентом Вам необходим один из продуктов, Вам необходимы прозвонить или (оставить заявку) в большинстве компаний, который как либо предлагают этот строительный материал, выявить минисы и плюсы работы каждой компании, ее конкурентные преимущества и недостатки.
Данный анализ необходим для создание наилучшего предложения на рынке по данному товару.
Заявки фрилансеров
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