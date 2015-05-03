Менеджер для прозвона заказов в интернет-магазине

Найму менеджера в интернет-магазин наручных часов. Работа ежедневная, удаленная, с использованием ip-телефонии. Желательно иметь часовой пояс, близкий к МСК, для вашего же удобства.

Рабочие обязанности:

• Ежедневная обработка поступающих заказов (позвонить, проверить правильность ФИО, почтовых данных, попытаться сделать UpSell);

• Отслеживание статусов заказов в CRM и решение сопутствующих проблем.

Профессиональные требования:

• Внятная грамотная речь

• Умение работать по разговорным скриптам;

• Коммуникабельность, способность четко донести предложение и получить нужную информацию

• Постоянство и надежное выполнение работы ! Обучение и адаптация занимают определенное время, ищу постоянного., а не разового исполнителя.

• Не стесняться продавать;

• Владение ПК на уровне уверенного пользователя: интернет, электронная почта, Skype;

• Грамотная речь, хорошая дикция, коммуникабельность, доброжелательность, ответственность, дисциплинированность, внимательность, умение самостоятельно принимать решения, стрессоустойчивость;

• Опыт работы в интернет-магазине или колл-центре приветствуется.

Прочие требования:

• Наличие современного ПК;

• Отсутствие посторонних шумов в рабочее время;

• Наличие качественной гарнитуры или смартфона;

• Быстрый Интернет (не менее 2 мбит/сек), никаких 3G-модемов.

Условия:

• График работы: свободный. НО! Вы должны ежедневно прозванивать все новые заказы, а так же совершать повторный звонок по тем, по которым не удалось дозвониться днем ранее.

• Удаленная работа.

Оплата:

Зарплата 5000 рублей в месяц + % от выкупленного заказ + бонус за качественную обработку заказов.

Если качественно выполнять работу, то возможно зарабатывать до 20 тыс ежемесячно.

В идеале хотелось бы найти не просто исполнителя, а надежного помощника с оплатой процента от сделок.

В ответе укажите опыт работы, почему хотите работать удаленно. Также, пожалуйста, укажите причину (-ы), почему мы должны выбрать именно вас.

Желающих поработать немного ради получения отзыва не беспокоить, отзыв даю после месяца сотрудничества.

Просьба размещать предложения только в самой вакансии.

Сразу пишите логин вашего скайпа, будем общаться.