Есть: интернет магазин на CS-Cart, размещен на VPS сервере. В один прекрасный момент перестал работать Выдает вот такое: ..................................................... Warning: mysqli::mysqli(): (HY000/2002): Can't connect to local MySQL server through socket ...
Менеджер для прозвона заказов в интернет-магазине
Найму менеджера в интернет-магазин наручных часов. Работа ежедневная, удаленная, с использованием ip-телефонии. Желательно иметь часовой пояс, близкий к МСК, для вашего же удобства.
Рабочие обязанности:
• Ежедневная обработка поступающих заказов (позвонить, проверить правильность ФИО, почтовых данных, попытаться сделать UpSell);
• Отслеживание статусов заказов в CRM и решение сопутствующих проблем.
Профессиональные требования:
• Внятная грамотная речь
• Умение работать по разговорным скриптам;
• Коммуникабельность, способность четко донести предложение и получить нужную информацию
• Постоянство и надежное выполнение работы ! Обучение и адаптация занимают определенное время, ищу постоянного., а не разового исполнителя.
• Не стесняться продавать;
• Владение ПК на уровне уверенного пользователя: интернет, электронная почта, Skype;
• Грамотная речь, хорошая дикция, коммуникабельность, доброжелательность, ответственность, дисциплинированность, внимательность, умение самостоятельно принимать решения, стрессоустойчивость;
• Опыт работы в интернет-магазине или колл-центре приветствуется.
Прочие требования:
• Наличие современного ПК;
• Отсутствие посторонних шумов в рабочее время;
• Наличие качественной гарнитуры или смартфона;
• Быстрый Интернет (не менее 2 мбит/сек), никаких 3G-модемов.
Условия:
• График работы: свободный. НО! Вы должны ежедневно прозванивать все новые заказы, а так же совершать повторный звонок по тем, по которым не удалось дозвониться днем ранее.
• Удаленная работа.
Оплата:
Зарплата 5000 рублей в месяц + % от выкупленного заказ + бонус за качественную обработку заказов.
Если качественно выполнять работу, то возможно зарабатывать до 20 тыс ежемесячно.
В идеале хотелось бы найти не просто исполнителя, а надежного помощника с оплатой процента от сделок.
В ответе укажите опыт работы, почему хотите работать удаленно. Также, пожалуйста, укажите причину (-ы), почему мы должны выбрать именно вас.
Желающих поработать немного ради получения отзыва не беспокоить, отзыв даю после месяца сотрудничества.
Просьба размещать предложения только в самой вакансии.
Сразу пишите логин вашего скайпа, будем общаться.
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