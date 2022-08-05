Хотелось бы лично показать ТЗ и обсудить детали

(проект в области профориентации)

Программный стек проекта:

Apache + MariaDB + PHP 7.4 + Perl + Laravel 7

Задачи укрупненно:

Все пункты задач уже частично выполнены - остались доработки и тестирование

1. дополнить существующий функционал, а именно сводную таблицу со всех параметров тестирования детей на платформе

2. чтобы эта таблица из платформы выгружалась в Excel

3. дополнить функционал задания параметров искомого профиля (чтобы далее в сводной таблице результаты тестов расцвечивались под заданные

критерии)

4. дополнить функционал конструктора тестов

5. обеспечить интеграцию сайта на тильде с платформой (чтобы сайт на тильде открывался внутри платформы, а также для внешних пользователей

без регистрации)

6. этап тестирования