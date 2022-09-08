Нужно протестировать работу подписки приложения Для этого надо включить запись экрана, копировать ссылку, которую я дам, открыть её в Сафари, установить приложение, подписаться на БЕСПЛАТНУЮ подписку (у нее бесплатный пробный период), прислать видео от перехода по ссылке с подпиской, отписать от подписки.

Важно: нужны пользователи не из РФ с привязанной картой в Appstore, так как в РФ сейчас нельзя оформить подписку

Ссылку нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО именно копировать в браузер

В первом сообщении напишите своими словами, что нужно сделать.