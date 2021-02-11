Написать сценарии тестирования для проверки огнетушителя

$6
Тестирование ПОЗавершен2 заявки481 просмотр
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выбрать один любой огнетушитель с инструкцией и сделать тестовый сценарий по огнетушителю в excel

3 года назад
kolpovmax
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
$6
1 день
Очень грамотно расписаны тест кейсы, исполнитель перед тем как взяться за заказ еще раз уточнил у меня детали, поэтому конечным результатом я доволен. Я решил сначала оплатить работу и не ошибся, человек оказался честным, не обманул, так что рекомендую. Так же просил сделать до 00:00, справился даже раньше
Четкая постановка задачи с примерами. Заказчик был на связи, и быстро отвечал на вопросы. Вопрос с оплатой решился быстро.