Написать сценарии тестирования для проверки огнетушителя

Очень грамотно расписаны тест кейсы, исполнитель перед тем как взяться за заказ еще раз уточнил у меня детали, поэтому конечным результатом я доволен. Я решил сначала оплатить работу и не ошибся, человек оказался честным, не обманул, так что рекомендую. Так же просил сделать до 00:00, справился даже раньше