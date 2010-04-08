Аудит безопасности сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен3 заявки238 просмотров

Есть сайт финансовой тематики - на нём есть возможность пополнять баланс через мерчанты (Liberty Reserve, Alert Pay и т.п.). Массовые выплаты клиентам начислений. Реферальные начисления и т.п. вещи.

Требуется аудит безопасности в целом: SQL- инъекции и прочие, что существует; Тестирование самого скрипта на баги, т.е., что бы нельзя было каким либо образом пополнить себе счет. Или увеличить сумму на балансе. Или вообще что-либо ломануть.

Жду предложений.

SQL
15 лет назад
Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
61 отзыв(-3)
15 лет назад
$200
3 дня
Спасибо, выявил ошибку. Сказал, как исправить! Рекомендую.
Интересная задача, своевременная оплата. Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
61 отзыв(-3)
15 лет назад