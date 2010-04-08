Аудит безопасности сайта.

Есть сайт финансовой тематики - на нём есть возможность пополнять баланс через мерчанты (Liberty Reserve, Alert Pay и т.п.). Массовые выплаты клиентам начислений. Реферальные начисления и т.п. вещи.

Требуется аудит безопасности в целом: SQL- инъекции и прочие, что существует; Тестирование самого скрипта на баги, т.е., что бы нельзя было каким либо образом пополнить себе счет. Или увеличить сумму на балансе. Или вообще что-либо ломануть.

Жду предложений.