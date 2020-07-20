На сайте произошла смена движка и немного изменился дизайн. Новую версию (которую нужно тестировать) я разместил здесь (временно скрыл все разделы, кроме видео): http://dovga.roman.az/ Самостоятельно я тестировал с помощью валидаторов ...
Аудит сайта, найти ошибки сервера
Есть ошибки, которые хостинг не хочет решать. Нужно составить их всех в список со скриншотами, чтобы отправить письмом.
Сделать нужно в кратчайшие сроки. Бюджет предлагайте.
Заявки фрилансеров
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