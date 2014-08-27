Добрый день Мне нужна грамотная консультация, как оформить имейл-уведомления на моем сайте, чтобы рассылка не попадала в спам рассылка постоянная , десятки писем в сутки -уведомления о поступлении средств, снятии на ...
Блог грузит сервер
Мой блог http://positiveelena.com/ (создан на WordPress) с минимальной посещаемостью стал вдруг грузить сервер TimeWeb. Плагин кеширования стоит.
Пожалуйста помогите разобраться , что именно грузит сервер и помогите устранить эту проблему. Работа срочная, т.к. TimeWeb грозит отключить меня )
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