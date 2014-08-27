Блог грузит сервер

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Завершен1 заявка160 просмотров

Мой блог http://positiveelena.com/ (создан на WordPress) с минимальной посещаемостью стал вдруг грузить сервер TimeWeb. Плагин кеширования стоит.

Пожалуйста помогите разобраться , что именно грузит сервер и помогите устранить эту проблему. Работа срочная, т.к. TimeWeb грозит отключить меня )

WordPress
11 лет назад
LenkaYa
50 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$50
1 день
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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
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