Важно: 1. Необходимы расценки на каждый тип уязвимости. 2. Какой отчет предоставляете. 3. Какие инструменты и методы будете использовать. Если меня все устроит, получите урл. Оплата ...
Комплексный аудит интернет-магазина
Нужен комплексный аудит интернет-магазина с целью разработки технического задания на исправление технических ошибок, оптимизации контента и улучшения юзабилити. Результат аудита должен быть сформулирован в виде конкретных действий/мероприятий которые при их выполнении позволят сделать:
1. Сайт «дружелюбным» и корректно взаимодействующим с поисковыми системами;
2. Контент сайта отвечает на вопросы потенциальных клиентов, навигация и дизайн помогают сделать выбор, инструменты конверсии побуждают к покупке.
3. Менеджеров обеспечить точной и оперативной информацией обо всех ключевых параметрах сайта.
4. Сайт готов к продвижению и рекламе.
Результат аудита должен быть представлен в виде подробного отчета, включающего скриншоты с пояснениями и анализом основных разделов и их содержимого в плане изменения расположения элементов интерфейса, форм, полей, подписей, текста, расположения баннеров для решения поставленных задач.
Оплата:
- за выполнение проекта: от 7500 WMR
Срок выполнения:
1 неделя с момента заключения сделки
С потенциальными кандидатами готов обсудить проект по скайпу. Публикуйте заявки, обязательно укажите ссылку на образцы выполненных работ и желательно ваши условия выполнения проекта. Заранее спасибо.
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