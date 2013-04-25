Нужен комплексный аудит интернет-магазина с целью разработки технического задания на исправление технических ошибок, оптимизации контента и улучшения юзабилити. Результат аудита должен быть сформулирован в виде конкретных действий/мероприятий которые при их выполнении позволят сделать:

1. Сайт «дружелюбным» и корректно взаимодействующим с поисковыми системами;

2. Контент сайта отвечает на вопросы потенциальных клиентов, навигация и дизайн помогают сделать выбор, инструменты конверсии побуждают к покупке.

3. Менеджеров обеспечить точной и оперативной информацией обо всех ключевых параметрах сайта.

4. Сайт готов к продвижению и рекламе.

Результат аудита должен быть представлен в виде подробного отчета, включающего скриншоты с пояснениями и анализом основных разделов и их содержимого в плане изменения расположения элементов интерфейса, форм, полей, подписей, текста, расположения баннеров для решения поставленных задач.

Оплата:

- за выполнение проекта: от 7500 WMR

Срок выполнения:

1 неделя с момента заключения сделки

С потенциальными кандидатами готов обсудить проект по скайпу. Публикуйте заявки, обязательно укажите ссылку на образцы выполненных работ и желательно ваши условия выполнения проекта. Заранее спасибо.