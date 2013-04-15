Качественный технический аудит 4 сайтов

Добрый день, уважаемые коллеги!

Катастрофически не успеваем выполнить ряд задач, поэтому хотели бы привлечь грамотного специалиста со стороны. Сегодня мы ищем человека, который возьмёт на себя смелость провести технический аудит 4 сайтов нашего Заказчика: поиск ошибок, устранение неисправностей, дублей, ошибки сервера и т.п. т.п. (можно по сайту checklist.ru)

Мы хотим, чтобы внимательно изучили каждый сайт, представьте, что это ваши проекты и вам поставлена задача их вывести в топ10 в ближайшие 2-3 месяца, что будет мешать? На что обратить внимание? К чему стремиться?

Результатом вашей работы должен быть развёрнутый, структурированный отчёт в формате Word с пояснениями по каждому проекту, со ссылками, возможно, с трактовкой каких-то понятий для "необразованного" представителя Заказчика. Мы хотим оценить Ваш подход, посмотреть как вы работаете с деталями, какой у вас опыт. Отчёт будет тщательно проверен и изучен, "вода" не пройдёт - 10 раз подумайте, прежде чем пуститься в пространные объяснения.

Перспектива: скорее всего, мы обратимся к Вам вновь, чтобы прислушаться к стратегии по оптимизации и, вполне вероятно, прибегнуть к Вашим услугам для закупки ссылок и выхода в топ.

P.s.: Адекватные срок, деньги + обязательно примеры отчётов по предыдущим проектам (можете урлы позаменять, модифицировать там всё, что пожелаете нужным, НО подход должен читаться).!