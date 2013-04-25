Требуется оптимизация движка Vamshop

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка111 просмотров

Необходимо выявить наиболее тяжёлые запросы и оптимизировать их. (Движок уже подделывали). также требуется обновление его до версии 1,7

12 лет назад
amurdetal
Роман 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Качественный технический аудит 4 сайтов

    Добрый день, уважаемые коллеги! Катастрофически не успеваем выполнить ряд задач, поэтому хотели бы привлечь грамотного специалиста со стороны. Сегодня мы ищем человека, который возьмёт на себя смелость провести технический аудит 4 сайтов нашего ...

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тестирование сайта

    По 15 - 20 минут идет загрузка товара из админки - хостинг говорит, что проблема не у них, а в нашем скрипте - помогите выявить и устранить причину. Сайт www.medex.com.ua

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Тестирование многопользовательской онлайн игры

    Есть многопользовательская онлайн-игра. Игра сама по себе очень простая (идея и инструкция в файле), поэтому интересует, что будет происходить при одновременном участии большого числа людей. Ищу людей, готовых собраться в определенное время для участия в ...

    Тестирование сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать хорошее юзабилити для сайта

    На продающий сайт медицинской тематике (одностраничник) требуется сделать качественное юзабилити, порекомендовать более удачные шрифты, внести какие либо правки, оттестировать во всех браузеров под мак ,виндус, планшеты, телефон Вариант «Вот здесь ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Проверить сайт на наличие ошибок в html коде

    сайт без движка: на html+css сайт имеет порядка 20 страниц поменяли дизайн нужно : 1.проверить на наличие ошибок на всех страницах сайта 2.исправить ошибки на всех страницах сайта Уважаемые ...

    CSSHTML
    Тестирование сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тестирование сайта

    Необходимо провести тестирование несложного корп. сайта с составлением отчета на предмет валидности верстки в разных разрешениях и устройствах,а также корректного функционирования.

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анализ юзабилити сайта

    Наша задача - доработать дизайн и интерфейс нашего сайта-конструктора kvakpak.ru, сделать заказ продукции максимально удобным и простым для пользователя, совершенно не знакомого с полиграфическими терминами и, тем более, с технологией производства печатной продукции. ...

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проверить сайт на уязвимости

    $20

    Здравствуйте! Необходимо проверить сайт на уязвимости и написать аналитическую записку по мероприятиям повышения уровня безопасности. Сайт работает на Джумле 1.5 с виртуемартом. Раз в месяц цепляем вирус, который подливает свой ...

    Joomla
    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад