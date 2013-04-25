Необходимо выявить наиболее тяжёлые запросы и оптимизировать их. (Движок уже подделывали). также требуется обновление его до версии 1,7
Поиск уязвимостей в сайте (интернет-сервис)
Важно:
1. Необходимы расценки на каждый тип уязвимости.
2. Какой отчет предоставляете.
3. Какие инструменты и методы будете использовать.
Если меня все устроит, получите урл.
Оплата за каждую по факту найденную конкретную уязвимость.
Оплата Вебмани.
Заявки фрилансеров
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