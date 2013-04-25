Поиск уязвимостей в сайте (интернет-сервис)

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Закрыт1 заявка230 просмотров

Важно:

1. Необходимы расценки на каждый тип уязвимости.

2. Какой отчет предоставляете.

3. Какие инструменты и методы будете использовать.

Если меня все устроит, получите урл.

Оплата за каждую по факту найденную конкретную уязвимость.

Оплата Вебмани.

12 лет назад
ddch
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров